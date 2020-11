1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Este fim de semana, a princesa Charlene do Mónaco decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com imagens muito especiais. A princesa monegasca partilhou várias fotografias dos filhos gémeos, os pequenos Jacques e Gabriella.

Entre as imagens é possível ver as duas crianças em momentos de descontração e de diversão com o pai, o príncipe Alberto. Imagens, essas, que conquistaram milhares de 'gostos' na rede social Instagram.

Recorde-se que Jacques e Gabriella completam seis anos no próximo dia 10 de dezembro. As duas crianças nasceram cerca de três anos e meio depois da antiga nadadora profissional e o príncipe Alberto terem trocado alianças.