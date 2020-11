João Ricardo morreu em novembro de 2017, aos 58 anos, depois de uma luta contra um tumor maligno na cabeça, mas o artista continua presente na memória de amigos e colegas de profissão.

Nas redes sociais, o apresentador da SIC João Baião recordou João Ricardo com uma fotografia e a seguinte mensagem: “Três anos! Não me esqueço, não nos esquecemos do João Ricardo!”.

Também o ator Miguel Costa, que atualmente podemos ver na pele de Adolfo na novela Nazaré, também da estação de Paço de Arcos, assinalou esta data no seu Instagram. “Trago-te sempre comigo, querido João. Há três anos que nos fazes muita falta. Um grande beijinho!”, escreveu.