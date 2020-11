Instagram

Embora não seja fã de partilhar fotografias da família nas redes sociais, João Reis acaba quase sempre por fazê-lo em datas especiais, como em dia de aniversário. Hoje, 23 de novembro, é a sua filha mais velha, Maria, que está de parabéns e o ator da SIC publicou uma fotografa divertida dos dois e deixou a seguinte mensagem no Instagram: “Maria, sou do tempo em que na casa da Ilha do Príncipe te sentavas ao lado da minha cama e esperavas que eu acordasse para me dares um beijo e um ‘bom dia’. Hoje, sou eu que espero que regresses do teu sonho para te dar os Parabéns!! O mundo é teu e acolher-te-á̀ sempre na tua bondade!”.

Maria, de 24 anos, faz há já alguns anos em zonas de risco, onde trabalha de perto com refugiados e foi precisamente esse o tema que escolheu abordar na sua tese de mestrado e que lhe valeu 19 valores na área de especialização em Psicologia Clínica e da Saúde – Psicologia Clínica Sistémica. LEIA AQUI a mensagem que o pai orgulhoso deixou nas redes sociais na altura!

João Reis é ainda pai de Francisco, de 18 anos, fruto de uma anterior relação com a atriz Joana Seixas, e João Maria, de 13 anos, e Maria Beatriz, de 14, do atual casamento com a apresentadora de televisão Catarina Furtado.