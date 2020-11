Foi em julho deste ano que Débora Monteiro deu as boas-vindas às filhas gémeas, as pequenas Alba e Júlia. Desde então, a atriz tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com imagens das duas meninas.

Ainda este fim de semana, a atriz de Terra Brava partilhou uma encantadora fotografia das filhas, deixando os internautas enternecidos, incluindo vários rostos conhecidos como Dânia Neto, Catarina Gouveia, Ana Guiomar ou Joana Santos.

Reprodução Instagram, DR

"Não se aguenta. Tão lindas" ou Tão fofas", pode ler-se entre os comentários deixados na página de Instagram da atriz.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do relacionamento de Débora Monteiro com Miguel Mouzinho.