Esta sexta-feira, Rita Ferro Rodrigues recordou Pedro Lima e um episódio muito particular que viveu com o ator, fazendo questão de sublinhar que o continuará lembrar e evocar.

"Um dia liguei ao meu amigo Pedro angustiada com um problema aparentemente sem solução. Ele ouviu -me atentamente - era uma das características raras que o Pedro tinha, ouvia de facto", começou por contar. "O Pedro parava tudo para ouvir os amigos - e depois resolveu -me o problema com uma graçola cheia de sabedoria que apliquei ao meu momento “difícil” da altura ( com pouca fé admito ) mas que se revelou surpreendentemente eficaz", explicou a apresentadora.

»» MARIDO DE RITA FERRO RODRIGUES ESTÁ LIVRE DA COVID-19, MAS REVELA SEQUELAS

Espantada, Rita Ferro Rodrigues devolveu a chamada e perguntou ao ator como sabia que aquela dica ia resultar. "Não sabia. Mas tive um 'feeling' [uma sensação] que se tentasses, conseguirias", disse, recordando as saudades que tem de Pedro Lima.

Na sua publicação nas redes sociais a apresentadora referiu Alexandra Lima, Anna Westerlund e João Francisco Lima, filho do ator, como dois faróis que a iluminam.

Reprodução Instagram, DR

»» FILHO MAIS VELHO DE PEDRO LIMA FAZ TATUAGEM EM HOMENAGEM AO PAI: “PARA QUE POSSAMOS CONTINUAR A CORRER JUNTOS PARA O MAR”

O ator, de 49 anos, pôs fim à sua própria vida no passado dia 20 de junho, na Praia do Abano, em Cascais. Lutava contra uma depressão.