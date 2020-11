1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

O programa Casados à Primeira Vista não só permitiu a Tatiana Oliveira encontrar o amor, mas construir também grandes amizades.

Através de várias fotografias partilhadas nas redes sociais, a jovem de Santa Maria da Feira recordou o casamento com Bruno Fernandes, no início do mês de outubro, e destacou a presença de vários candidatos das duas edições do programa da SIC num dos dias mais importantes da sua vida.

"Além do amor que encontrei no programa Casados à Primeira Vista, também ganhei amizades", começou por escrever na legenda da publicação onde o casal surge acompanhado por Graça Peralta, João Fernandes, Sónia Bona, Isabel Fonseca, Hugo Dias, José Luís Cardoso, Daniela Guilherme, Inês Santos, Lucas Rocha, Paulo Matos, Dave Maria Hacke, Cláudio Mendes e ainda os especialistas do programa de sucesso da estação de Paço de Arcos.

"Obrigada pelo quadro que nos ofereceram, que foi assinado por todos que estiveram presentes no nosso casamento. Foi um gesto muito bonito. O amor vence sempre", completou, aproveitando para agradecer o presente de casamento.

Recorde-se que Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes conheceram-se na segunda temporada de Casados à Primeira Vista onde trocaram alianças pela primeira vez. Após o fim do programa da SIC, o casal decidiu seguir caminhos separados, tendo oficializado o divórcio em janeiro deste ano. Porém, meses depois, ambos decidiram dar uma nova oportunidade ao amor e voltaram a casar.