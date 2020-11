Numa entrevista concedida a Júlia Pinheiro, onde recordou a infância conturbada marcada pelo abandono e a morte do ex-marido Eduardo Beauté, Luís Borges abriu também o coração no que diz respeito à sua vida amorosa e falou sobre o novo namorado.

O manequim assumiu estar a viver uma das melhores fases da sua vida, adiantando mesmo que já não estava tão feliz desde o início do casamento com Eduardo Beauté.

"O meu coração voltou a estar no sítio certo. Encontrei uma pessoa que gosta muito de mim e acima de tudo gosta muito dos meus filhos. Isso para mim é importante", começou por dizer.

"Eu digo que sou um 'pack'. Não sou só o Luís. Eu tenho três crianças que vão estar sempre juntas comigo. Portanto, eu tenho que ter uma pessoa que perceba isso e, realmente, a pessoa que eu encontrei, o Pedro, percebe isso e os meus filhos adoram-no", prosseguiu, mostrando-se orgulho da boa relação do namorado com os três filhos, Bernardo, Lurdes e Eduardo, fruto do casamento com Eduardo Beuaté.

"Deixa-me super feliz em tão pouco tempo ver como é que a Lu e o Edu se dão com o Pedro e falam com ele ao telemóvel e perguntam quando é que ele vem. Isso, realmente, faz-me perceber que é a pessoa certa", acrescentou ainda.

Entretanto, no seguimento da entrevista, Luís Borges decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, dia 20, com uma nova fotografia em que surge acompanhado pela sua cara-metade, colocando na legenda da imagem apenas um emoji de um coração.

Recorde-se que na mais recente edição da ModaLisboa, no passado mês de outubro, o manequim revelou, em declarações ao programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, que o companheiro é de nacionalidade espanhola e que trabalha no ramo do imobiliário.

Reprodução Instagram, DR