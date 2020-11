Reprodução Instagram, DR

Em junho, William Carvalho foi pai pela primeira vez. O jogador de futebol já tinha partilhado uma imagem ao lado do bebé, Bryan, e da namorada, mas com uma máscara de proteção face ao coronavírus. Esta quinta-feira, o craque partilhou um vídeo onde é possível ver o rosto da mãe do seu filho.

Na imagem, que pode ver abaixo, a namorada do jogador filma William Carvalho a dormir dentro de uma carrinha e escreveu: "um soldado também adormece de vez em quando".

Reprodução Instagram, DR