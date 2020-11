Reprodução Instagram, DR

Foi na passada sexta-feira, 13 de novembro, que Dália e Núria Madruga receberam a trágica notícia da morte do pai. Entretanto, nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens ao patriarca da família, Constantino Silva, incluindo, de João, de 13 anos, filho mais velho de Dália Madruga.

"Este é um segundo pai para mim! Sempre me apoiou em tudo e sempre me ajudou. Hoje o céu está em festa com esta alma muito boa a olhar por todos lá em cima. Ele metia-me sempre um sorriso na cara a todos", começou por escrever.

"Ele lutou todos os dias por nós, para ver os netos, filha e esposa a crescerem e sempre lutou até ao fim, mas acabou por não resistir a uma hemorragia muito grande", contou.

"Ele já tinha cancro há mais de 20 anos e há dois anos, os médicos não lhe deram esperança de vida, mas ele, com todas as suas forças, conseguiu. Hoje sou um menino muito agradecido por o ter conhecido muito bem e ainda consegui aproveitar 13 anos de pura sabedoria que este homem tinha. Muito obrigado avô por me teres proporcionado os meus melhores 13 anos. Amo-te muito, avô", completou.

Orgulhosa das palavras do filho, Dália Madruga partilhou o texto nas suas redes sociais e frisou: "Orgulho de ter um filho com o coração no sítio certo, mais ainda quando sabes que muito dele vem deste homem, o meu pai. Obrigada por tudo o que lhe ensinaste, pai. Não fica mais fácil conforme o tempo passa... não fica mais fácil".

