Luciana Abreu é uma mãe 'babada' e faz questão de o demonstrar nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira, 18 de novembro, a artista brindou os seus seguidores com um pequeno vídeo das filhas gémeas, Amoor e Valentine, que completam três anos no próximo mês de dezembro.

Entre as imagens é possível ver as duas meninas, de máscara, a caminhar lado a lado. Um momento que Luciana Abreu não resistiu em partilhar com os fãs na sua página de Instagram.

Recorde-se que as duas meninas fruto do casamento terminado da artista com Daniel Souza. Luciana Abreu é também mãe de Lyonce, de nove anos, e de Lyannii, de oito, fruto do seu antigo relacionamento com Yannick Djaló.