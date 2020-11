Brenda Mattar relatou uma situação incómoda que viveu numa famosa loja de decoração em Lisboa. A mulher do futebolista Luisão recorreu às redes sociais, descrevendo o sucedido, garantindo que também chamou as autoridades.

"À espera da polícia! Não se calem! Agressão física, moral ou verbal não podemos aceitar! Não é porque somos mulheres e que estamos sozinhas que vamos baixar a cabeça", revelou esta terça-feira, 17, na sua página de Instagram.

A companheira do ex-jogador do Benfica mostrou ainda parte da reclamação que fez questão de escrever. "Acabei de ser agredida no Ikea Alfragide por uma segurança e um senhor que quando perguntei quem era disse: 'Nem queira saber quem eu sou!' Já vi que carro é...", recordou.

Depois de agradecer as mensagens de preocupação dos fãs, Brenda diz ter informado a polícia e que foi "mal tratada" no estacionamento por uma segurança e um outro homem.

Reprodução Instagram, DR