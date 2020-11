Instagram

“Eu e a Ana Guiomar. Corria o ano de 1143”, escreveu, divertido, Diogo Valsassina na legenda de uma fotografia onde surge ao lado da namorada.

Os dois atores conheceram-se nas gravações da série juvenil Morangos Com Açúcar e, depois de muita insistência da sua parte, como o próprio revelou, começaram a namorar. Juntos há 14 anos, Diogo Valsassina e Ana Guiomar ficaram noivos no passado mês de agosto (saiba pormenores aqui), apesar de, no passado, ambos terem confessado que o casamento não fazia parte dos seus planos. Contudo, os acontecimentos do último ano e meio, nomeadamente a morte do pai de Diogo e do avô de Ana, fê-los mudar de opinião.

No último sábado, 14 de novembro, o Vasco da novela Terra Brava, da SIC, esteve à conversa com Daniel Oliveira para o Alta Definição. Um programa onde não faltou emoção.

