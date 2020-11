1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Sara Prata é uma mãe 'babada'. Prova disso são as imagens da filha, a pequena Amélia, que a atriz tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais. Ainda esta terça-feira, 17 de novembro, Sara Prata publicou duas enternecedoras fotografias em que surge acompanhada pela menina.

"Este sorriso rouba-me todas as palavras", escreveu na legenda da publicação, provando ser uma mãe orgulhosa.

Recorde-se que Amélia completa quatro meses de vida no próximo dia 20 de novembro. A menina é fruto do relacionamento da atriz com João Leitão.