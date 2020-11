Instagram

Nuno Markl assumiu que está apaixonado e depois do regresso de Como É Que o Bicho Mexe, na passada sexta-feira, dia 13, este passou a ser um dos temas dominantes nas redes sociais do humorista.

Primeiro revelou uma fotografia do decote da eleita – que, explicou a Bruno Nogueira, prefere tratar por Paulo para manter o segredo –, depois partilhou um presente inesperado que esta lhe ofereceu, comprado na seção de mulher, e agora revelou que já existem esteticistas a fazer unhas de gel com a imagem dos dois. Ora veja abaixo:

“São muito incríveis as coisas que têm acontecido a propósito do romântico mistério do ‘Paulo. ❤️ Mas a melhor de todas é perceber a onda de coisas tão fora de moda, como carinho e gentileza, que vêm nesta direção. (…) por exemplo, este design de unhas. E estar numa unha é um mundo novo”, brincou Nuno Markl na legenda da fotografia partilhada no seu Instagram.

Recorde-se que Nuno Markl manteve durante oito anos uma relação com a radialista Ana Galvão, com quem teve um filho, Pedro, de 11 anos. Os dois separaram-se em 2016 e continuam excelentes amigos.