Reprodução SIC/ Instagram, DR

Este domingo, 15 de novembro, foi um dia especial para Pedro Pé-Curto e Soraia Araújo. O ex-candidato do programa Casados à Primeira Vista e a antiga participante de Quem Quer Namorar Com o Agricultor completaram 11 meses de namoro. Uma data que Pedro Pé-Curto fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem e imagem do casal.

“São só 11 meses! Bom, já passamos um Natal, uma passagem de ano, um carnaval, páscoa, início de uma pandemia... e parece que foi ontem. Vamos ver que aventuras nos reserva a vida nos próximos anos”, escreveu, fazendo uma retrospetiva dos últimos meses.

Reprodução Instagram, DR

De salientar que o casal já manifestou a vontade de ter filhos. Porém, o professor de Educação Física sofre de Síndrome de Varicocele, um problema de saúde que compromete a produção de espermatozoides.

Recorde-se ainda que Pedro Pé-Curto trocou alianças com Liliana Oliveira no programa da SIC, de quem acabou por se divorciar depois de terminada a experiência social. Atualmente, Liliana Oliveira também refez a sua vida amorosa, tendo assumido o novo namoro nas redes sociais.