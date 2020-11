Instagram

Depois de várias semanas de rumores, Catarina Manique e António Hipólito - ambos ex-candidatos de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, - assumiram o namoro no programa Casa Feliz no início de outubro. Os dois agricultores conheceram-se em agosto, durante uma emissão especial do programa Domingão dedicada ao formato em que ambos participaram e a empatia foi imediata.

Entretanto, a namorar há cerca de três meses, Catarina Manique e António Hipólito não escondem a paixão. Prova disso são as mais recentes fotografias partilhadas pelo casal nas redes sociais em que ambos posam apaixonados lado a lado.

Mas há também uma imagem que está a divertir os fãs do casal de agricultores: uma fotografia onde a jovem do Fundão aparece a dormir. “Uma pessoa já não pode dormir sossegada mais a sua gata sem ser apanhada não é, senhor António Hipólito”, questiona Catarina Manique, divertida, na legenda da imagem que pode ver abaixo.

A caixa de comentários do post encheu-se de votos de felicidades para o ‘casalinho’.

Recorde no vídeo a entrevista no programa das manhãs da SIC: