Kevin Winter

Alec Baldwin tem gerado muita polémica ao interpretar Donald Trump no programa Saturday Night Live desde 2016, sendo que chegou mesmo a dizer que não estava arrependido de fazer da sátira que fez enquanto o presidente dos Estados Unidos estava hospitalizado.

Porém, o ator de 62 anos parece ter ido ainda mais longo após a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais 2020. No Twitter, Alec afirmou que o político deveria ser enterrado num "cemitério nazista" e com uma suástica no seu túmulo.

“Enterrem Trump num cemitério nazista e coloquem uma suástica no seu túmulo. A maioria dos americanos fez a escolha certa. O Trump é um maníaco”, escreveu.

Apesar de algumas exceções, afirmando que o comentário foi "excessivo", a maior parte dos seguidores do ator concordou com Alec. "Não poderia concordar mais", escreveu um internauta. "Estes últimos quatro anos serão lembrados como a Era mais sombria e estúpida nos EUA", comentou outro.

“Resíduos tóxicos não deveriam ser colocados em cemitérios”, apontou um terceiro. "Estás apenas a criar mais ódio", criticou outro.

No entanto, a publicação foi publicada também na conta do Twitter da sua mulher, Hilaria Baldwin, e na conta da sua fundação.