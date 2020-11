Reprodução Instagram, DR

Rita Ferro Rodrigues não escondeu que foi difícil o período em que o seu marido, Rúben Vieira, esteve isolado no quarto do casal depois de ter testado positivo ao novo coronavírus. Quem acompanha um pouco a história da antiga apresentadora da SIC e do assistente de realização sabe que é ele quem quase sempre prepara as refeições em casa e, como tal, durante este isolamento profilático, a mulher foi obrigada a pôr os seus dotes culinárias em prática.

Instagram

“Gostava só de partilhar convosco que há uma certa justiça poética no facto de, pela primeira vez, em 14 anos, ter cozinhado diariamente (11 dias seguidos) para um marido - agora curado - mas por esses sinistros dias sem paladar e sem olfato”, começou por revelar a profissional de televisão no Instagram, antes de relatar os elogios de Rúben. “’Está óptimo amor’ - gritava ele da masmorra, sincero, enquanto repetia os pratos que ficarão na sua memória para sempre, como ‘magistrais’. Pois claro. E esta já ninguém me tira”, brincou ainda, antes de rematar com as seguintes hashtags: “#comeuecalou” e “#ritamasterchef”.