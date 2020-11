Instagram

“Gosto de ti. Há 18 anos quando te conheci, não gostava. Ou antes, não tive a capacidade de te compreender. Depois tu cresceste e eu envelheci.

Gosto de ti, de uma forma tão especial e íntima, que é a ti que telefono quando choro, quando me sinto perdida. E tu sabes o que dizer. Sabes como me acalmar e ganhar juízo. Tens as palavras certas, perdes por momentos as tuas defesas para me abraçares, do outro lado do telefone. Tens paciência para a minha mania de me preocupar em excesso contigo, como se fosse uma mãe chata. E porque ninguém sabe isto, e porque ontem precisei de ti e tu lá estavas, venho dizer-te obrigada. Do fundo do meu coração. Aqui para que todos saibam”, escreveu Luísa Castel-Branco no Instagram, dirigindo-se a Cláudio Ramos, com quem partilhou durante muitos anos o papel de comentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras.

Entre os muitos comentários a elogiar a coragem da escritora de expor publicamente a relação que tem com o apresentador de televisão, está um do própria que, em jeito de brincadeira, escreveu: “Maria Luísa. Tem juízo ❤️”.