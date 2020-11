Instagram

Em dia de aniversário de Marcantonio Del Carlo, a sua mulher, Iolanda Laranjeiro, deixou-lhe nas redes sociais uma declaração de amor e uma fotografia de ambos com a filha, Simone, que completa em breve quatro meses.

“Ele faz anos hoje. Ele que chegou e me convenceu que uma data de coisas eram possíveis. Ele que acha sempre que tudo é possível. E por mais que às vezes não seja, esse jeito de caminhar é muito melhor. Ele tem defeitos. Eu tenho outros tantos. Temos feitios fortes e que nem sempre são fáceis de conjugar. Mas nas coisas simples. Nas mais importantes lá estamos sempre afinados na música. E quem diria? Passinho a passinho, já la vão 3 anos, um casamento lindo, viagens memoráveis e a maior obra de todas - a nossa Simone. Formámos esta coisa linda que é a nossa família. E a responsabilidade é dele. Ele chegou e fez acontecer. Parabéns ao meu marido companheiraço, ao pai extremoso da Simone, ao Marcantonio que todos conhecem e àquele que só nós conhecemos. Mereces o Mundo e tudo o que ainda virá dele. No doubt. Love you Gruz. ❤️”, escreveu a atriz.