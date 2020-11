Instagram

Rúben Vieira testou positivo à Covid-19 há cerca de duas semanas e, desde então, tem estado em casa, em isolamento. Nas redes sociais, a sua mulher, Rita Ferro Rodrigues tem dado notícias sobre a sua saúde – apesar de ter sentido alguns sintomas manteve-se tranquilo e sempre positivo – e este sábado, dia 14, deixou uma mensagem que indiciava que o afastamento forçado estava prestes a terminar.

“Está quase, quase meu amor”, começou por escrever. “Mesmo quando não há sintomas , só quem já passou por um isolamento sabe como é emocionalmente duro. Este rapaz é o meu herói. Está mesmo quase a vir para ao pé de nós ❤️”, completou.

Já este domingo, 15 de novembro, Rita Ferro Rodrigues voltou a recorrer ao Instagram para publicar uma fotografia onde se vê apenas que está de mãos dadas com o marido e anunciou: “Juntos de novo”.

Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira casaram-se há 14 anos, numa cerimónia romântica no Alentejo, apenas na presença de Leonor, a filha da antiga apresentadora da SIC, agora com 18 anos, e do filho do assistente de realização, Miguel, de 16. Entretanto foram pais de Eduardo, de 10.