“Pensem numa pessoa equilibrada! Muito diferente de mim mas, que me consegue manter sempre calma e de pés no chão. Não tem ritmo nos pés mas bastante ritmo nas mãos 🤤😂. Posta uma foto no insta de mês a mês. Não curte tirar fotos mas fica sempre bem 🤦🏽‍♀️. Ah!! E a semana passada descobri que até tem um bom movimento circular de cintura. Entra nas minhas brincadeiras e tem paciência para os meus devaneios... É o Barradas! Amo-te ❤️ #mandavirmaisumano”, escreveu Blaya no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge sentada no colo do namorado, o músico João Barradas.

Neste dia especial, a artista não ficou sem resposta. “Meu amor! Amo-te muito ❤️❤️ Que venham muitos mais!!”, comentou o guitarrista.

Recorde-se que os dois começaram a namorar há um ano, meses depois da artista tornar pública o fim da sua relação com Pedro Russo. Deste namoro de mais de quatro anos nasceu a pequena Lau, que completou três anos no passado mês de julho.