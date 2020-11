Instagram

“Pai, sinto-me tão vazia.

Queria dedicar-te as palavras mais bonitas do Mundo... mas seriam sempre poucas para tudo o que nós vivemos.

A verdade, é que éramos mais de abraços, de olhares e de sorrisos marotos.

E foram tantos os olhares que trocámos naqueles silêncios onde nos tiraram o chão, mas que tu, com essa força de guerreiro, tornaste gigante toda a definição de resiliência.

E agora, pai?

Vai ser tão difícil....

Resta-me a Paz por ter estado contigo em todos os momentos.

Já sabes, a qualquer hora e em qualquer lugar, estarei sempre aqui para ti. 🤍

Não te preocupes, os teus Campeões sabem que vais estar sempre por perto a vê-los crescer.

E a mãe? Que mulherão. A garra e a coragem que teve para nunca te deixar ir abaixo.

Que orgulho nos dois.

Amo-te muito, pai”, escreveu Núria Madruga nas redes sociais, comovendo os seus admiradores.

Para acompanhar esta mensagem, a atriz, de 40 anos, escolheu uma fotografia de um momento feliz onde surge sorridente ao lado do pai: o dia do seu casamento com o realizador Vasco Silva, com quem tem três filhos, os gémeos Sebastião e Salvador, de oito anos, e Lourenço, de dois. Constantino Silva tinha 66 anos e pelos vários testemunhos deixados pelas filhas – era também pai da antiga apresentadora de televisão Dália Madruga – travou mais do que uma luta contra o cancro. Morreu na passada sexta-feira, dia 13.

