Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, dia 13 de novembro, Carolynne Junger, noiva de José de Abreu, decidiu responder a algumas questões dos seguidores, entre elas, a possibilidade de vir a ter filhos com o ator brasileiro de 74 anos, como relata a revista Quem.

“O Zé já teve cinco [filhos] e eu nunca quis”, revelou. E brincou: “Quero ser mãe de gatos somente”.

A maquilhadora profissional de 22 anos falou ainda sobre a relação que mantém com a família de José devido à diferença de idade de 52 anos do casal. "Família e amigos aceitam-te?", perguntou um seguidor.

“Eles conhecem o pai que têm, se ele está feliz, não existe razão para não me aceitarem. Quando estávamos no Rio [de Janeiro], a filha mais nova do Zé morou connosco durante alguns meses, enquanto estava de férias dos estudos, e demo-nos super bem”, respondeu Carolynne.

Reprodução Instagram, DR