Instagram

Rui Unas tem dois filhos, André e Rafael, fruto da relação de 18 anos com Hanna, e não poderia estar mais orgulhoso. Nas redes sociais, o humorista mostrou um dos rapazes a tocar piano e escreveu: “É absolutamente maravilhoso ver nascer um interesse artístico de um filho e um talento a ser desenvolvido. Maravilhoso”.

Instagram

A imagem deixou os seus fãs maravilhados, a julgar pelos comentários deixados na publicação. “Aqui por casa tenho o meu filho de 8 anos a iniciar-se no piano. A dedicação do teu filho é uma inspiração!”, “É ainda mais maravilhoso ver um pai orgulhoso e atento a todos os passos do seu filho!” ou “Orgulho mesmo. Tal como eu com a minha que toca violino”, pode ler-se entre muitas outras palavras de pais que se reveem nas palavras de Rui Unas.