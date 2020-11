1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

“𝐅𝐨𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚! 10 anos, no ano mais esquizofrénico das nossas vidas! Não teve a família e os amigos para cantar os parabéns, mas estamos todos juntos, e com saúde e isso é o mais importante! E vá, teve um bolo surpresa quase antes de dormir, que o deixou com aquele brilho nos olhos❤”, escreveu Claúdia Borges no Instagram, para assinalar o aniversário do seu filho, Rodrigo.

A apresentadora da SIC é casada com Samuel Fortuna desde 2006. Desta união nasceu ainda Carolina, que completa dois anos no próximo dia 24.