Foi na rubrica Wi-fi da RFM que Dânia Neto falou sobre a carreira, a maternidade e o seu relacionamento com Luís Matos Cunha. Durante a conversa, a atriz respondeu se já teve de contracenar com aguém com quem estivesse chateada na vida real.

"Já contracenei com alguém que, de repente, a meio do projeto começou a ter comportamentos estranhos em relação à minha pessoa. E não só, também ao resto do elenco e equipa técnica", começa por contar, sempre sem revelar a identidade do ator e do projeto em causa.

"Essa pessoa chegava e não dizia nem bom dia, nem boa tarde. E aquilo começou a ficar um ambiente mesmo muito pesado e chato. Ainda por cima eram personagens que resultavam muito bem juntas e o ambiente não era bom. Não era uma coisa agradável. O trabalho fazia-se, resultava, mas o ambiente nas gravações não era fixe", referiu a atriz.

Na entrevista, Dânia Neto adiantou que as personagens de Golpe de Sorte, as gémeas Andreia e Sílvia, foram o grande desafio da sua carreira.

Além de estar em antena com a série da SIC, Dânia Neto integra o elenco de Terra Brava e já grava um novo projeto no canal de Paço de Arcos. "Tivemos dois dias a gravar só noites. Das 18h da tarde até às 6h manhã. Lá para trás do sol posto, perdidos no meio da Serra da Estrela", explicou,adiantando que o Pedro Laginha será o irmão da sua nova personagem.