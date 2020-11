Instagram

“Tenho uma profunda admiração por ti e sei que vamos estar ligados para a vida toda!

Gosto muito de ti João!🌻💗”, escreveu Sara Norte no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge abraçada a João Ricardo, o pai da sua irmã Beatriz, que morreu no passado dia 17 de agosto, após uma batalha de dois anos contra uma leucemia.

A jovem, de 14 anos, era fruto de uma relação da falecida atriz Carla Lupi, mãe de Sara, com João Ricardo. Com a morte da mãe, em 2012, a menina ficou entregue aos cuidados do pai, mas sempre manteve uma relação próxima com a irmã mais velha, que se confessou perdida depois da sua partida. Recorde AQUI!

Também João Ricardo fez questão de partilhar esta imagem nas suas Stories do Instagram e carinhosamente escreveu: “A minha mais velha”.