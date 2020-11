Instagram

O novo Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República no passado dia 6 de novembro determina que não haja circulação de pessoas entre as 23h00 e as 5h00 da manhã, pelo que os que trabalham nesse período e têm de se deslocar estão sujeitos a ser ‘controlados’ pelas autoridades.

Foi precisamente isso que aconteceu a Liliana Campos, a apresentadora do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, que passa a uma hora mais tardia. “Deixem-me dizer-vos que ontem [madrugada de segunda para terça-feira], quando sai do ‘Passadeira’, quase à uma da manhã, fui mandada parar pelas forças de segurança, que estão a fazer cumprir o recolher obrigatório”, começou por explicar a profissional de televisão.

“É agradável? Não, não é. Quero chegar o mais rápido possível, como todos, claro. E, de repente, fila… Vai ser assim todos os dias, nas próximas duas semanas, e sabem uma coisa? Acho muito bem!”, considerou ainda no Instagram, antes de concluir: “Fica aqui a minha homenagem a todas as forças de segurança que estão a trabalhar durante todo o dia e, neste caso, toda a noite, para fazer cumprir o que nos foi pedido. A todos! Reforço: a todos! Porque só assim, todos juntos, vamos conseguir”.