Esta terça-feira, dia 10 de novembro, uma das filhas do ex-presidente George W. Bush partilhou na sua conta de Instagram uma série de fotografias onde surge a apresentar a Casa Branca às duas filhas de Barack Obama, que na altura tinha sido recentemente eleito presidente.

“Há doze anos. Eu chegava do meu trabalho como professora em Baltimore para me encontrar com a minha irmã e a minha mãe em Washington para mostrar às próximas residentes a sua nova casa", começou por escrever Jenna Bush Hager na legenda da publicação, referindo-se a Sasha e Malia.

"Eu e a Barbara ensinámos a elas como escorregar no corrimão e outros segredos da Casa Branca que amávamos quando éramos pequenas - os melhores esconderijos, a sala de cinema e a pista de bowling. Mostrámos os nossos quartos, que logo seriam os quartos delas. Doze anos! Observação: eu amo a minha ‘roupa de professora’, sinto nostalgia”, rematou.

Os seguidores de Jenna acreditam que esta possa ter sido uma indireta a Donald Trump devido à resistência em aceitar a vitória do seu rival, Joe Biden. O próprio George W. Bush já deu os parabéns a Biden. "Um lindo exemplo!", escreveu um internauta. "Esta publicação tem muito significado", afirmou outro. "Precisamos de voltar a ver esse tipo de postura", apelou um terceiro.