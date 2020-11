1 / 9 Reprodução Instagram, DR 2 / 9 Reprodução Instagram, DR 3 / 9 Reprodução Instagram, DR 4 / 9 Reprodução Instagram, DR 5 / 9 Reprodução Instagram, DR 6 / 9 Reprodução Instagram, DR 7 / 9 Reprodução Instagram, DR 8 / 9 Reprodução Instagram, DR 9 / 9 Reprodução Instagram, DR

Eva Stuart, filha da cantora Wanda Stuart, tem 15 anos e já começa a seguir as pisadas da mãe no mundo da música. A adolescente já partilhou o palco várias vezes com a progenitora e nas redes sociais tem brindado os seus seguidores com covers de temas bem conhecidos pelo público.

Wanda Stuart é, desta forma, uma mãe orgulhosa e faz questão de o demonstrar nas suas redes sociais. “Orgulho tão grande”, escreveu na sua página Instagram, referindo-se ao talento da filha.

Recorde-se que a jovem é fruto do relacionamento da artista com Nelson Cabrita.