Esta quarta-feira, 11 de novembro, é de celebração para João Baptista. A filha do ator, a pequena Maria Clara, celebra um ano de vida. Uma data que João Baptista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem especial dirigida à menina.

“Terás já um ano de vida. Não sei explicar. Não sei mesmo. Mas sinto. Muito. A única coisa que sei, é que estarás exatamente assim,(debaixo da minha asa), o tempo que bem entenderes. Que tenhas sempre saúde meu amor, porque o resto o pai dá”, pode ler-se.

De salientar que desde que deu as boas-vindas à pequena Maria Clara, João Baptista tem provado ser um pai ‘babado’, brindando os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens da menina, conforme pode ver na galeria acima.

Recorde-se que a bebé é fruto do envolvimento com uma amiga de longa data, com quem o ator de Terra Brava nunca chegou a namorar. Atualmente, vive uma relação com Mónica Paquette.