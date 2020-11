Nos últimos meses foram muitas as notícias que especulavam a separação de Cláudio Ramos, não ficando certo se ambos mantém um relacionamento. No dia do seu aniversário, esta quarta-feira, dia 11, Diogo Faria parece ter deixado uma mensagem ao apresentador.

O ator fez um vídeo (veja acima) onde surge a ouvir uma música no carro com um balão vermelho, um símbolo que ambos usaram em diversas ocasiões para se referirem um ao outro nas redes sociais, sem mencionarem o nome.

Diogo Faria escolheu o verso em inglês: "É tempo de ficarmos juntos, depende de ti". O gesto do ator parece confirmar que ambos continuam juntos.

Recentemente, Cláudio Ramos esteve na rubrica "Cara Podre", da RFM, e assumiu que adotou uma postura diferente, preferindo não comentar a sua vida pessoal. Algo que não faz há vários meses.

Reprodução Instagram, DR