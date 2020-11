Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro é uma mãe 'babada' e faz questão de o demonstrar nas redes sociais. Ainda esta segunda-feira, 9 de novembro, a atriz brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma enternecedora fotografia em que se mostra a dormir ao lado das filhas gémeas, as pequenas Alba e Júlia.

"Quando me dão folga à segunda-feira. Textos decorados, compras da semana feitas e aquela soneca de final de dia com as babes. A seguir todos os passos que me deram, aproveitar para descansar com elas", escreveu Débora Monteiro na legenda da imagem, que deixou os internautas enternecidos.

Reprodução Instagram, DR

"Que ternura"; "Três princesas lindas"; "Que foto mais fofa" e "Três anjos . Imagem linda. Transmite serenidade", pode ler-se entre os vários comentários deixados pelos seguidores da atriz.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do relacionamento de nove anos de Débora Monteiro com Miguel Mouzinho.