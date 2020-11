Esta terça-feira, dia 10, numa videochamada com Cristina Ferreira, Ana Sofia Martins explica que não pode estar presente no programa dado que está em isolamento profilático durante 14 dias.

A modelo e atriz avançou que está em casa, depois ter tido contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.“Tenho sempre coisas para fazer. Tenho aulas online, estou a ler, tenho a casa para limpar. Por isso, está tudo bem”, ressalvou a mulher do músico, David Fonseca.

A atriz admitiu em setembro deste ano que contava ir para Londres para se lançar no mercado audiovisual inglês, mas graças à pandemia, os planos ficam assim adiados para 2021.

