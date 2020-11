Instagram

Claúdio Mendes tornou-se conhecido dos portugueses depois de participar na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC. Na experiência social casou-se com Isabel Fonseca, mas a relação não funcionou e os dois acabaram por não renovar os votos no final.

Depois disso, o atleta apaixonou-se por Raquel Pereira, que, inclusivamente, o ajudou a ultrapassar uma fase complicada da sua vida ao nível da saúde, já que, depois de oito anos de espera, foi submetido a um transplante de rim. Certo é que, apesar de parecerem muito apaixonados, os dois acabaram por se separar.

Instagram

Mas agora o madeirense parece ter voltado a encontrar o amor. “A subida não é fácil, mas a vista do topo vale a pena”, escreveu Cláudio na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram - onde ainda acrescentou a hashtag “boraláserfelizes” – e na qual aparece de costas, de mãos dadas com uma mulher que não identifica.

Um dos primeiros a comentar o post foi José Luís Cardoso, o antiquário do Porto que também concorreu ao programa da SIC. “Vale sempre a pena e em boa companhia é ainda mais tentador”, comentou. E Cláudio Mendes retorquiu: “Qualquer caminhada será melhor em boa companhia ❤️🙏 Grande abraço Amigo”.