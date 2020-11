Instagram

Depois de vários meses afastada de Vítor Kley por causa da Covid-19 e de finalmente o músico brasileiro ter conseguido passar uns tempos em Portugal, Carolina Loureiro rumou ao Brasil com o namorado.

Contudo, esta terça-feira, dia 10, é uma data importante para a sua família, já que a sua irmã mais nova festeja mais um ano de vida. A atriz da SIC deixou-lhe uma bonita mensagem nas redes sociais.

“Aqui, em 98, eu e o Xico super felizes com a mais nova ao colo. Hoje ela leva-me ao dela muitas vezes. Ensina-me coisas como ninguém. É a menina mulher mais bonita do universo, em todos os sentidos. É a pessoa mais inteligente que conheço. A pessoa que melhor pratica a lei do desapego (às vezes até demais 🤪). A pessoa que sabe voar e viver a vida à maneira dela, como quer e bem lhe apetece. É um ser humano único e que sorte a minha em tê-la como irmã! É a minha metade perfeita, a minha companheira de viagem, a minha alma gémea ✨ 22 voltas ao sol ☀️ Parabéns Sofi da pinta, meu bichinho do mato preferido ❤️🧡💛💚💙💜 je t‘aime beaucoup”, escreveu.