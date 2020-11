1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

“Que momento lindo!”, “É muito importante para um desenvolvimento psicológico harmonioso, que a mãe tome banho com os filhos e o pai tome banho com as filhas. Também tomei banho com o meu filho e não me arrependo. Isto só prova que a Carolina é uma mãe atenta e informada” ou “Que fofura”. Estes são apenas alguns dos comentários deixados num dos últimos posts de Carolina Deslandes nas redes sociais, no qual se mostra a tomar banho com o filho mais novo, Guilherme, que completa dois anos em dezembro.

Reprodução Instagram, DR

A artista é ainda mãe de Santiago, de quatro anos, e Benjamim, de três, todos fruto da anterior relação com o músico Diogo Clemente.