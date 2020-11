Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, dia 9 de novembro, Bárbara Bandeira quis deixar os seguidores menos preocupados e revelou que está recuperada do novo coronavírus "depois de 20 dias fechada em casa".

"Alta! Depois de 20 dias fechada em casa a lidar com este vírus, finalmente posso sair à rua", começou por escrever na legenda da fotografia onde surge ao lado do namorado, Kasha, dos D.A.M.A, que também esteve infetado com Covid-19.

"Obrigada a todos pela preocupação e pelas mensagens de apoio desde sempre, foi muito mais fácil convosco! Adoro-vos e estou ansiosa para vos mostrar as novidades em que ando a trabalhar", rematou.

Mais tarde, nos stories do Instagram, a cantora mostrou que decidiu ir comemorar num restaurante em Lisboa, o Guily By Olivier. "Finalmente", afirmou.