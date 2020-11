Foi em agosto deste ano que a imprensa avançou que Tiago Teotónio Pereira namorava há quase um ano com Rita Patrocínio . Desde então, nenhum assumiu a relação publicamente. Este sábado, dia 7, as imagens partilhadas por Mariana Patrocínio mostram o casal num juntar com a sua família.

»» IRMÃ DE CAROLINA PATROCÍNIO E TIAGO TEOTÓNIO PEREIRA JÁ NÃO ESCONDEM RELAÇÃO

No vídeo abaixo surgem as irmãs Carolina Patrocínio com Gonçalo Uva, Inês com Pedro Rocha e Melo, Mariana (que filma) e Rita, também ao lado do seu companheiro, Tiago Teotónio Pereira.

Nas imagens filmadas em casa da apresentadora da SIC, Mariana Patrocínio descreveu o momento como "família".

Recorde-se que a última namorada conhecida ao ator foi a também atriz Filipa Areosa. Os dois conheceram-se nas gravações de Mar Salgado, da SIC, e um ano depois voltaram a cruzar-se em Amor Maior, também da estação de Paço de Arcos. Em julho do ano passado anunciaram que o namoro tinha chegado ao fim. O namoro com Rita Patrocínio terá começado meses depois.

Reprodução Instagram,DR