Reprodução Instagram, DR

Sabrina Sato e o companheiro, Duda Nagle, estão infetados com Covid-19. A notícia foi dada pela apresentadora pela brasileira na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 9 de novembro, onde dá conta de que aguarda o resultado do teste da filha, Zoe, de dois anos.

"É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, o Duda e eu, infelizmente, testámos positivo à Covid-19. Fomos surpreendidos porque desde sempre tomámos todos os cuidados, especialmente por causa dos meus pais, que são do grupo de risco e estão connosco desde o início da quarentena", começou por contar.

Reprodução Instagram, DR

"Para nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados noutro local para ficarem em segurança. A Zoe também foi testada, estamos a aguardar o resultado, mas está bem e sem nenhum sintoma. Vocês que me acompanham, sabem como sou chegada à minha família e como temi esse risco desde o início da pandemia", frisou.



"O Duda e eu estamos bem, estamos a cuidar-nos e seguir as orientações médicas. Continuem a cuidar-se e cuidem dos seus. Muito amor e saúde para todos. Com muita fé na vida, em Deus e com esperança, em breve venceremos essa", completou.