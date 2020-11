Discreto no que diz respeito à vida familiar, Mickael Carreira decidiu abrir uma exceção este domingo, 8 de novembro. O cantor brindou os seus seguidores nas redes sociais com um pequeno vídeo em que surge acompanhado pela filha, a pequena Beatriz, de três anos.

Um momento de pura ternura em que é possível ver pai e filha trocarem gestos de carinho e que conquistou, de imediato, os internautas. "Tão lindo pai e filha"; "Tão fofos" ou "Maravilhosos! Tão fofinha a princesa", pode ler-se entre os inúmeros comentários deixados pelos seguidores do artista.

Recorde-se que Beatriz é fruto do relacionamento de Mickael Carreira com Laura Figueiredo. O cantor e antiga apresentadora do Fama Show estão juntos há cerca de oito anos.