Instagram

“O estado de emergência impede-me de estar próximo do senhor Albano por causa da distância a que nos encontramos. A minha confiança no Lar de Santo António é o alento que me preenche o coração. À Dr.ª Infante, à Xana (na foto) e a toda a restante equipa muito obrigado”, escreveu Jorge Gabriel no Instagram, na legenda de uma fotografia do seu pai com uma das funcionárias da residência de idosos onde este vive.

Reprodução Instagram, DR

Desde o início da pandemia Covid-19, o apresentador da RTP já deixou vários desabafos nas redes sociais sobre o sofrimento que lhe causa o facto de não poder visitar o pai.