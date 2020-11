1 / 10 Instagram 2 / 10 Instagram 3 / 10 Instagram 4 / 10 Instagram 5 / 10 Instagram 6 / 10 Instagram 7 / 10 Instagram 8 / 10 Instagram 9 / 10 Instagram 10 / 10 Instagram

“Hoje completamos um mês de casamento♥️ O Amor Vence Sempre!”. Foi com esta mensagem e várias fotografias do seu casamento com Tatiana Oliveira que Bruno Fernandes assinalou este dia especial nas redes sociais.

Recorde-se que o comercial e a enfermeira se conheceram durante as gravações do programa Casados À Primeira Vista, da SIC. Casaram-se, no final do programa decidiram renovar os votos, apesar das incertezas da jovem, e meses depois acabaram por divorciar-se. Contudo, logo depois Tatiana Oliveira percebeu que, afinal, estava apaixonada por Bruno Fernandes e os dois reconciliaram-se e começaram a planear um novo casamento para o verão. A pandemia veio alterar-lhes os planos e só conseguiram trocar alianças outra vez no passado dia 8 de outubro.