O fim de semana é a altura ideal para reunir a família e quem acompanhava um pouco a atividade de Pedro Lima nas redes sociais sabe que estes eram os seus momentos de eleição, fosse pelas escapadinhas na Costa Alentejana, as manhãs de surf com os filhos ou simplesmente desfrutar de um serão tranquilo com a mulher, Anna Westerlund.

Agora que está a tentar reencontrar o equilíbrio, a ceramista está focada no trabalho e nos quatro filhos – Emma, Mia, Max e Clara – e a dar primazia aos momentos em família.

Este domingo, dia 8, Anna Westerlund partilhou uma fotografia tirada ao pequeno almoço e lembrou o ator, que aos 49 anos decidiu por termo à sua vida no passado mês de junho. “Adeus fim de semana, já tenho os olhos na segunda-feira!”, começou por escrever a artista plástica, antes de acrescentar: “Temos saudades das tuas panquecas ❤️ Tornavam os fins de semana perfeitos”.

“Que rapidamente nos devolvam o prazer do fim-de-semana, livre e cheio de tudo o que nos faz falta viver 🤞🏻 Já a sofrer por antecipação com as restrições que aí vêm”, confessou ainda Anna Westerlund.