Reprodução Instagram, DR

Débora Monteiro decidiu voltar a brindar os seus seguidores nas redes sociais com mais uma fotografia de uma das filhas gémeas. A atriz publicou um retrato da pequena Júlia, onde é possível ver na perfeição o rosto da menina.

"Made in China", escreveu a atriz na legenda da imagem, em tom de brincadeira, referindo-se ao formato dos olhos da bebé.

Entretanto, entre os comentários à publicação não faltaram elogios dirigidos à pequena Júlia e houve até quem salientasse as semelhanças da menina com a mãe. "Igual à mãe"; "Muito parecida com a mamã" ou "Cara da mãe", pode ler-se entre as reações dos internautas.

Recorde-se que Débora Monteiro deu as boas-vindas às pequenas Alba e Júlia no passado mês de julho. As meninas são fruto do relacionamento da atriz com Miguel Mouzinho.