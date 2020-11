Reprodução Instagram, DR

Carolina Patrocínio é uma mãe 'babada'. Prova disso são as publicações dos filhos que apresentadora partilha com os seus seguidores nas redes sociais. Ainda este sábado, 7 de novembro, Carolina Patrocínio decidiu mostrar aos fãs como seu filho mais novo, o pequeno Eduardo, está crescido.

A apresentadora do programa What's Up? TV captou um momento de brincadeira do menino, de seis meses, onde é possível ver ainda as semelhanças do bebé com as irmãs mais velhas.

Recorde-se que Eduardo o quarto filho de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva. O casal é também pai de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.