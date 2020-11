Instagram

“Parabéns, Avôzinho! Hoje seriam 92... faz a festa no céu, que nós cá estaremos para te celebrar. Para sempre. ❤️”, escreveu Tânia Ribas de Oliveira no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge sorridente ao lado daquele que descreve sempre como um dos grandes amores da sua vida.

A apresentadora de televisão perdeu o avô paterno, com quem tinha uma ligação muito próxima, há seis anos. Esta quinta-feira, dia 5, data em que este completaria mais um ano de vida, Tânia também partilhou nas redes sociais um pequeno vídeo de uma mensagem que recebeu dos avós há alguns anos, no dia do seu aniversário. Recorde abaixo: