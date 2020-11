Esta quarta-feira, dia 4 de novembro, foi avistado um camião que aparenta ser de mudanças em frente à Casa Branca. Numa altura em que tudo aponta para que Donald Trump perca o seu cargo enquanto presidente dos Estados Unidos, é Melania Trump que está a ser alvo de piadas nas redes sociais.

As piadas fazem referência principalmente aos rumores, que nunca foram confirmados, de que a primeira-dama nunca gostou da sua vida na residência presidencial e com a suposta necessidade de Melania organizar as mudanças devido à ineficácia administrativa do seu marido.

"Está um camião de mudanças à frente da Casa Branca! Melania não perdeu tempo!", afirmou um internauta. "Melania está pronta para sair!", disse outro. “Ela de certeza que votou no Biden, não ia aguentar mais quatro anos na Casa Branca”, destacou outro, referindo-se ao candidato à presidência, Joe Biden, na corrida eleitoral contra Trump.

"Vocês precisam de ficar até janeiro!", lembrou outro, fazendo referência ao fim do mandato de Trump no início de 2021.

Win McNamee