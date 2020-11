Esta sexta-feira, dia 6, Inês Carranca, repórter da RTP, esteve a título pessoal na Câmara Municipal de Sintra e assistiu a um episódio que fez questão de denunicar nas redes sociais.

“Não tenho palavras para o que acabei de ver”, começou por escrever no Instagram. “Fui levantar um documento à minha junta de freguesia e, eis senão quando, a funcionária que me atende, puxa a máscara para o queixo, lambe o dedo e começa a folhear os documentos…Assim não vamos lá, com exemplos destes, não vamos lá”, advertiu a comunicadora.

O alerta da repórter surge numa altura em que o número de pessoas hospitalizadas em Portugal continua a crescer. Esta sexta-feira, o país registou 5550 casos de infecção pelo novo coronavírus, o maior aumento em 24 horas, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde (DGS).